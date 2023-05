Kako pronaći auto uklonjen sa trase litije?

Spasovdanska litija počeće večeras u 19 časova, a Parking servis pozvao je Beograđane da uklone vozila sa trase litije.

Za one koji to nisu uradili do 16 časova u sredu, „pauk“ vozila su radila umesto njih. Spasovdanska litija će krenuti od Vaznesenjske crkve i Ulicom kneza Miloša doći će do „Londona“, odakle će se Ulicom kralja Milana uputiti ka Hramu Svetog Save. Građani su do srede u 16 časova imali rok da uklone vozila sa trase litije, odnosno iz Ulice admirala Geprata, na potezu od Dobrinjske do Ulice kneza Miloša. Vozila, koja nisu pomerena, izmestile su dizalice „Parking