RHMZ upozorava na pljuskove sa gradom

Republički hidrometeorološki zavod izdao je danas upozorenje na lokalnu pojavu jakih pljuskova sa gradom, koje važi do 2. juna na celom području Srbije. "Pljuskovi i grmljavina koji se na području Srbije očekuju do kraja meseca", navodi se u saopštenju. Kako se ističe, pljuskovi i grmljavine će početkom juna lokalno biti izraženiji, uz pojavu grada i sa velikom dnevnom količinom padavina, od 20 do 50 mm (u zoni najintenzivnijih pljuskova), a lokalno i više, prenosi