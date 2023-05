Šolc odbacio „hladni mir” kao način okončanja sukoba u Ukrajini

BERLIN – Nemački kancelar Olaf Šolc rekao je da je protiv bilo kakvog „hladnog mira” u Ukrajini i da bi Kijev sam trebalo da postavi uslove za mir. „Rusija mora da shvati da se rat ne može okončati sklapanjem neke vrste hladnog mira.

Na primer, pretvaranjem sadašnje linije fronta u novu granicu između Rusije i Ukrajine”, rekao je nemački lider u intervjuu za „Kelner Štad-Ancajger”. To bi legitimisalo ruske teritorijalne akvizicije, rekao je Šolc, napominjući da je preduslov za pravedni mir povlačenje ruskih trupa. Nemački kancelar je odbio da odgovori na pitanje da li se to odnosi i na Krim. „Ukrajina treba da bude ta koja formuliše uslove mira, a ne mi”, naglasio je on, prenosi Tas. Ranije je