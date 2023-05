Nemačka: Muzičar Rodžer Voters, bivši član Pink Flojda, pod istragom policije zbog kostima u nacističkom stilu

BBC News pre 1 sat | Nadim Šad - BBC

Policija ispituje bivšeg basistu Pink Flojda Rodžera Votersa posle nedavnog koncerta u Nemačkoj na kojem se pojavio u kostimu koji je ličio na nacističku SS uniformu.

Na nastupu u berlinskoj Mercedes-Benc areni 17. maja, Voters je viđen kako nosi dugi crni kaput sa crvenom trakom.

U publiku je uperio i imitaciju mitraljeza.

U Nemačkoj je zabranjeno isticanje nacističkih simbola, zastava i uniformi.

Međutim, nemački zakoni dozvoljavaju izuzetke iz umetničkih ili obrazovnih razloga.

„Istragu vodimo zbog sumnje u podsticanje javne mržnje jer bi se odeća koja se nosi na sceni mogla koristiti za veličanje ili opravdavanje nacističke vladavine, čime bi se narušio javni mir", rekao je portparol policije Martin Halveg.

„Kostim podseća na odeću SS oficira", dodao je on.

Voters je nosio kaput sa crvenom trakom oko ruke sa dva crna ukrštena čekića na belom krugu, a sličnu odeću nosio je na nastupima pre nekoliko godina.

Simboli su slični onima na kostimima u filmu Zid (The Wall) iz 1982. godine, zasnovanom na istoimenom albumu Pink Flojda, i u kojem se pojavljuje legendarni muzičar Bob Geldof.

U jednoj sceni Geldof igra rok zvezdu koja halucinira da vodi fašistički miting.

Policija je saopštila da će, nakon što optužbe budu razmotrene, slučaj biti prosleđen javnom tužiocu na dalje odlučivanje.

Tokom berlinskog nastupa, na velikom ekranu pojavila su se i imena nekoliko preminulih.

Među tim imenima je bila i Ana Frank, jevrejska tinejdžerka koja je umrla u nacističkom koncentracionom logoru tokom Drugog svetskog rata.

Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova je kritikovalo Votersa.

„Dobro jutro svima osim Rodžeru Votersu koji je proveo veče u Berlinu (Da Berlin) skrnavivši sećanje na Anu Frank i šest miliona Jevreja ubijenih u Holokaustu", piše na Tviter nalogu Ministarstva spoljnih poslova Izraela.

Voters je na koncertima isticao i svinju na naduvavanje označenu Davidovom zvezdom.

Muzičar je poslednjih nedelja održavao koncerte po nemačkim gradovima u okviru turneje This Is Not A Drill (Ovo nije vežba).

Međutim, nastupi su ocenjeni kao kontroverzni.

Minhen i Keln su pokušali da otkažu koncerte nakon što su ga jevrejske organizacije, poput Centralnog saveta Jevreja, optužile za antisemitizam.

Voters negira optužbe, a u objavi na Fejsbuku ove nedelje se zahvalio onima koji su prisustvovali njegovim koncertima u Nemačkoj.

Odao je i počast pokretu Bela ruža, grupi otpora tokom nacističkog perioda.

„Činjenica da su me neki predstavnici vlasti u Nemačkoj, a neki po nalogu izraelskog lobija napali, pogrešno me optužujući da sam antisemita, i pokušali da otkažu moje koncerte, rastužuje me", napisao je Voters.

„Šetajući Minhenom juče popodne, nisam mogao da se otresem osećaja da me posmatra Veliki brat. To ostavlja gorak ukus".

Voters treba da održi poslednji koncert u Nemačkoj u nedelju uveče u Frankfurtu.

Demonstracije su planirane izvan mesta održavanja, međutim, nakon što je propao pravni pokušaj grada da otkaže koncert.

Britanski poslanik je pozvao da se Votersov nastup u Mančesteru u junu otkaže.

Voters je imao nekoliko kontroverznih komentara u prošlosti.

Posle ruske invazije na Ukrajinu prošle godine, on je napisao otvoreno pismo Oleni Zelenskoj, supruzi ukrajinskog predsednika.

U njemu su, kako je naveo, „ekstremni nacionalisti" u Ukrajini „usmerili vašu zemlju na put ovog katastrofalnog rata".

U februaru je tokom govora u Ujedinjenim nacijama ponovio tvrdnju da je ruska invazija na Ukrajinu bila „isprovocirana".

(BBC News, 05.27.2023)