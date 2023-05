Veselinović: Današnji protest još masovniji, potreba za korenitim promenama u društvu velika

Beta pre 24 minuta

Jedan od lidera pokreta Ne davimo Beograd Dobrica Veselinović ocenio je da je današnji skup "Srbija protiv nasilja" još masovniji od onog koji je održan prošlog petka, kao da i to govori da je potreba za korenitnim promenama u društvu velika.

Veselinović je agenciji Beta na protestu rekao da dostojanstvo i broj ljudi na ulicama, kao i njihova istrajnost da se ispune zahtevi, kako je kazao, govore da se od toga neće lako odustati.

"Potrebne su korenite promene u društvu", rekao je Veselinović i podsetio na zahteve protesta "Srbija protiv nasilja" koji su večeras po četvrti put organizuje u centru Beograda.

Protestom se traži smenjivanje članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića, direktora BIA Aleksandra Vulina, gašenje štampanih medija i oduzimanje nacionalnih frekvencija televizijama Pink i Hepi sa kojih se, prema tvrdnjama organizatora, "širi mržnja, nasilje i strah", i ukidanje emisija koje promovišu nasilje.

Protest "Srbija protiv nasilja" počeo je u 18 časova ispred Skupštine Srbije, nakon čega se deo okupljenih uputio u šetnju Bulevarom kralja Aleksandra do Pravnog fakulteta, pa Ulicom Ilije Garašanina do Takovske i RTS-a, a drugi do javnog servisa spustio direktno Takovskom. Kada su se te dve kolone spojile, formiran je najavljeni "prsten oko RTS-a".

Protest "Srbija protiv nasilja" večeras se održava četvrti put, a na njega su pozvale opozicione Demokratska stranka, Narodna stranka, Ne davimo Beograd, Zajedno, Stranka slobode i pravde, Pokret slobodnih građana i drugi, ali je naglašeno da protest nije stranački.

