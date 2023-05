Saracin osudio odluku Prištine da nasilno uđe u opštinske zgrade na severu Kosova

Specijalni izaslanik Nemačke za Zapadni Balkan, Emanuel Saracin, osudio je upad Kosovske policije u opštinske zgrade na severu Kosova. "Neophodna je uzdržanost sviһ strana i puna posvećenost Kosova i Srbije dijalogu koji vodi Evropska unija i hitnoj primeni postignutiһ sporazuma.

In #Kosovo to assess situation, speaking to @EULEXKosovo, #KFOR, Kosovo gov, Kosovo-Serbs in #Mitrovica. We condemns Kosovo's decision to force access to municipal buildings in north & the violent reactions to it.