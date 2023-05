U porodičnoj kući nasrnuo fizički na svog oca, policija ga uhapsila

Policija u Kraljevu uhapsila je N. V. (1983) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici. On se sumnjiči da je noćas, u porodičnoj kući, u alkoholisanom stanju, fizički nasrnuo na svog šezdesetsedmogodišnjeg oca i naneo mu lake telesne povrede. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu, navedeno je u saopštenju Policijske uprave u