Miloš Vučević izabran za predsednika SNS: Nadam se da ću biti dostojan časti i odgovornosti koja mi je danas data

Miloš Vučević izabran je za predsednika Srpske napredne stranke.

On se najpre svim delegatima zahvalio i rekao da je "velika prednost kad nasleđujete stranku posle Vučića". - Ja ću imati jednu veliku prednost u politici, da ću imati jednog takvog političara kakav je Aleksandar Vučić pokraj sebe. Ona teža okolnost je da to nije lako očuvati i unaprediti i ići dalje. Verujem da ćemo zajedno, timski, rukovodstvo stranke, biti dostojni tog izazova i svesni tih odgovornosti - rekao je on. Vučević je istakao da za SNS izbor novog