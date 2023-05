Grenel: Kurti uništio čvrste veze Prištine i SAD

BEOGRAD - Bivši specijalni izaslanik SAD za dijalog Ričard Grenel izjavio je da je u dijalogu Beograda i Prištine važno da se primene postignuti sporazumi, uz fokus na formiranje Zajednice srpskih opština.

On je u intervuu za Tanjug poručio da premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija ne treba nagrađivati jer odbija da primeni te sporazume. "Zajednica (srpskih opština) je dogovarana više puta i odavno. I to bi trebalo da bude fokus. Trebalo bi da primenjujemo ranije postignute sporazume. A to da Kurti odbacuje postignute sporazume jer mu se ne sviđaju, nije dobro za narod Kosova, nije dobro za Albance, nije dobro za Srbe", rekao je Grenel. Kurti