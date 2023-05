Provocirao goste kafane, lomio inventar, staklom povredio jednu osobu…

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsili su M. L. (41) iz ovog grada, zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilničko ponašanje.

On se sumnjiči da je u subotu, oko 23 časa, u jednom ugostiteljskom objektu u Zrenjaninu, provocirao goste i lomio inventar, kao i da je staklom povredio četrdesetčetvorogodišnjeg muškarca. Uhapšeni M. L. je potom, kako se sumnja, ispred objekta nožem povredio istog muškarca, kao i tridesetdvogodišnjeg muškarca, kojima su konstatovane lake telesne povrde u Urgentnom centru zrenjaninske bolnice. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu