Laslo Đere posle poraza u prvom kolu Rolan Garosa: Muka mi je od ovoga

Srpski teniser Laslo Đere rekao je posle meča u kojem je izgubio od ruskog tenisera Andreja Rubljova u prvom kolu Rolan Garosa (6:1, 3:6, 6:3, 6:4) da zbog lošeg žreba dobija najteže protivnike na startu velikih turnira. – Pravo je čudo kad odem i na turnir iz serije 250 ne izvučem nekog iz prvih deset.

Muka mi je od toga. Kad bih malo nekako mogao da uđem u ritam, ali to se ne dešava. Jedan-dva turnira bude malo bolji žreb, ali evo Rubljov prvo kolo na dva od poslednja tri slema. Onda to utiče i na samopouzdanje, rekao je Đere. On je dodao da se juče povredio tokom treninga. – Okliznuo sam se pri kraju treninga, oštar bol kod desnog fleksora. Nije mi toliko pravio problem, nekoliko puta sam osetio, ali više