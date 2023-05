Veljko Odalović: Osude Kurtijeve provokacije, ali bez posledica

Predsednik Komisije Vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović ocenio je jutros da premijer Kosova Aljbin Kurti „u kontinuitetu provocira i izaziva incidente“, ali da nedostaje reakcija međunarodne zajednice na to. „Mi ponovo imamo istu ili sličnu retoriku iz onih centara koji ga vrlo često pozivaju da ne radi nešto što je uradio.

To je i Kvinta i SAD i EU i svi koji su se oglasili da osude, da kažu da je to nešto što ne odobravaju i nešto što se nisu dogovorili, ali nema nijedne posledice“, rekao je Odalović za Radio-televiziju Srbije. On je naveo da su okupirane zgrade četiri opštine na severu Kosova, u kojima je većinsko srpsko stanovništvo, kao i da niko nije pozvao Kosovsku policiju da napusti te zgrade. Odalović je ocenio da je najveća greška što je međunarodna zajednica rezultate