Vučić: Karić je lajkovao post naših političkih protivnika, zato je on sada tema

Ako ste diktatorski režim, onda ne uzimajte pare od diktatora, ma koliko su to narodne pare.

Jesu to i njihove pare, ali to su malo više pare goveda i ovaca, kako nas nazivaju. Kad već koristite te pare nas goveda, ovaca i fekalija, onda bar malo poštovanja pokažite – rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na TV Pink, komentarišući izjave glumaca. Upitan od strane voditeljke Hit tvita Verice Bradić o sve većoj podeli u društvu u poslednjih mesec dana, rekao je da to nije tačno i da su to gluposti. – U vreme Slobodana Miloševića govorili su da su bile