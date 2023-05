Pljuskovi i grmljavina u naredna dva sata: Najnovije upozorenje RHMZ za ove delove Srbije, na snazi narandžasti meteoalarm

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je danas novo upozorenje na vremenske nepogode u našoj zemlja u narednim satima. Zbog najavljenih nepogoda upaljeni su žuti i narandžasti meteoalarmi na teritoriji Srbije.

- U naredna dva sata na severozapadu Srbije i ponegde kratkotrajna kiša, a u Pomoravlju, istočnoj i jugozapadnoj Srbiji lokalni pljuskovi sa grmljavinom - navodi se u upozorenju na sajtu RHMZ. Iz RHMZ su prethodno upozorili na to da se do kraja dana u Srbiji može očekivati izrazito nestabilno vreme, kao i da će takvo vreme biti do kraja maja, ali i početkom juna. - Početkom sledećeg meseca nastavlja se nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se