Majami ubedljivo pobedio Boston za plasman u veliko finale NBA lige

Košarkaši Majamija plasirali su se u veliko finale NBA lige, pošto su noćas na gostovanju pobedili Boston sa 103:84, u sedmoj utakmici finala Istočne konferencije.

Boston je dobro počeo meč i poveo sa 9:4, da bi Majami odgovorio serijom 14:4 u završnici prve četvrtine. Od tog momenta Majami je kontrolisao rezultat, a na polovini druge deonice dolazi i do plus 17 (38:21). Smanjio je Boston u nekoliko navrata tokom treće četvrtine na sedam poena razlike, ali domaći tim nije imao snage za totalni preokret. Majami je pitanje pobednika rešio već na početku četvrte četvrtine kada odlazi na 18 poena prednosti, a do kraja meča su