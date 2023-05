Srbija je ovo čekala 25 godina - Nikola piše istoriju! Hrvati vodili 4:0, sada ih rušimo zbog novog NBA šampiona!

Koji god od srpskih košarkaša da stigne do titule, imaćemo više prstenja od Hrvatske!

Koji god od srpskih košarkaša da stigne do titule, imaćemo više prstenja od Hrvatske! U finalu NBA lige ove sezone igraće ekipe Denvera i Majamija, koji se teškom mukom dovukao do mečeva za titulu. Ujedno, to znači da će se za svoj prvi prsten u karijeri boriti dvojica srpskih košarkaša, na jednoj strani prva zvezda tima Nikola Jokić, a na drugoj talentovani Nikola Jović, koji igra prvu sezonu u najjačoj ligi na svetu. Koji god od timova da stigne do NBA titule u