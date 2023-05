Član Saveta roditelja OŠ "Vladislav Ribnikar": "Oko 80 odsto dece želi u školu, zvaničan stav je da se školska godina završi prema planu, a ne u petak"

Član Saveta roditelja Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" Dejan Ristić izjavio je danas da je više od 80 odsto dece izrazilo želju da nastavi da ide u školu do kraja školske godine.

Ristić ističe da je obaveza roditelja da svoju decu podrže u želji da nastave da idu u školu "Vladislav Ribnikar" i da je Savet roditelja zauzeo jednoglasan stav da školska godina treba da se završi po programu, bez skraćivanja. Na pitanja zašto je onda u utorak plasirana vest da se školska godina u toj školi završava u petak, 2. juna, Ristić kaže da on nije prava adresa za to pitanje. "Mi, kao roditelji đaka, ne možemo da kažemo zašto je to objavljeno, treba