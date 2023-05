Oglasio se petar petković o određivanju pritvora dvojici Srba: "Pritvor nedužnima, na slobodi zlikovci koji pucaju u leđa Srbima"

Izricanje jednomesečnog pritvora Radošu Petroviću i Dušanu Obrenoviću, koje je KFOR nasumično i neosnovano zadržao, a potom i predao Kurtijevoj zločinačkoj policiji, nastavak je ogoljenog nasilja prištinskog režima nad Srbima na Kosovu i Metohiji, navodi se u saopštenju direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića.

On je istakao da su Petrović i Obrenović utamničeni bez ikakvih dokaza da su učestvovali u bilo kakvom krivičnom delu, a jedina krivica je što nose srpsko ime i prezime, i to je jasan pokušaj zastrašivanja i pretnja svakom Srbinu na KiM. Petković je istakao da je Obrenović, povrh svega, kako je potvrdio njegov branilac, i divljački prebijen od strane Kurtijeve policije, a deo odgovornosti za to snose i oni koji su ga predali na milost i nemilost zlikovcima. "Ovom