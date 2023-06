Nikola Kojo: Cilj protesta „Srbija protiv nasilja“ mora da bude odlazak Aleksandra Vučića jer je on simbol ovog sistema

„Cilj protesta ‘Srbija protiv nasilja’ mora da bude odlazak Aleksandra Vučića jer je on simbol ovog sistema, čovek koji sve postavio i sve rešava i to mora da bude cilj ovog protesta, kao i ulazak tužioca u zgradu Predsedništva na Andrićevom vencu, pošto se radi o čoveku koji kršu Ustav nekoliko puta dnevno, koji će sve živo zameniti i uraditi samo da ostane na vlasti“, rekao je u Dnevniku na TV Nova S glumac Nikola Koja, dodajući da bi to bio uspeh tog protesta.