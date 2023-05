Psihološkinja Ivana Jakšić na tribini “Na kafi sa psihologom”: Decu treba emocionalno opismenjavati

Psihološkinja Ivana Jakšić poručila je večeras da je neophdono usmeriti se „na emocionalno opismenjavanje dece koje mora da krene prvo sa edukovanjem roditelja“.

Jakić je na tribini “Na kafi sa psihologom” o temi „Srbija posle tragedija – Da li imamo empatiju?, rekla da je posle tragedije u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ poruka bila – pričajte sa decom. „Verujem da roditelji to žele da rade, ali da li znaju kako to da rade, da li su podržani, da li imaju to gde da nauče, da li je bio neko da pogleda šta se dešava u nekoj kućnoj atmosferi“, rekla je ona na tribini koju je organizovala Fondacija Hemofarm. Jakšić je