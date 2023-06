Ko će biti novi ministar prosvete: Četvoro u trci za naslednika Branka Ružića! Ivica Dačić otkrio favorite

Lider SPS i šef diplomatije Ivica Dačić, gostujući jutros na TV Prva, govorio je, između ostalog, i o nasledniku Branka Ružića na mestu ministra prosvete posle konstatovanja njegove ostavke u Skupštini Srbije zbog masakra u OŠ "Vladislav Ribnikar".

On je kazao da će narednih dana predložiti novo ime za ministra prosvete i naglasio da ima mnogo ljudi koji mogu da obavljaju tu funkciju - od Slavice Đukić Dejanović, Radivoja Mitrovića, Predraga Markovića, do Ivice Radovića, koji je pomoćnik ministra prosvete. - U narednim danima predložićemo i predsedniku Srbije i predsednici Vlade Srbije novo ime za ministra koji će obavljati funkciju ministra. Imamo mnogo ljudi koji mogu to da budu od Slavice Đukić Dejanović,