RHMZ ponovo upozorava na vremenske nepogode: Stiže velika količina padavina, grmljavina i olujni vetar! Vodostaji u porastu

U Srbiji će danas ujutru i pre podne biti umereno do potpuno oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne magle, ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, a u drugom delu dana promenljivo i nestabilno sa češćom pojavom kiše, pljuskova i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar, istočni i jugoistočni, u zoni pljuskova kratkotrajno jak i olujni. Najniža temperatura će se kretati od 11 do 16 stepeni, a najviša od 22 do 27. U Beogradu će ujutru i pre podne biti pretežno oblačno, u pojedinim delovima grada s kratkotrajnom kišom. Posle podne promenljivo i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode sa gradom i većom količinom padavina. Duvaće slab do umeren