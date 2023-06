Ristić: Deca iz „Ribnikara“ odlučila da pohađaju nastavu do 20. juna

Član saveta roditelja O.Š. "Vladislav Ribnikar" Dejan Ristić rekao je da je 95 odsto roditelja glasalo na Savetu roditelja da se školska godina ne skraćuje i da deca pohađaju nastavu do 20. juna, redovnog kraja školske godine. „Najnovije izjašnjavanje Saveta roditelja, našeg reprezentativnog tela koje predstavlja decu i roditelje, u ponedeljak veče rezultiralo je tome da je 95 odsto roditelja glasalo za to da se školska godina ne srkaćuje, da deca do kraja školske