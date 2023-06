Rolan Garos: Šta Novak traži i dobija od svog tima

Tokom meča protiv Martona Fučoviča, kojeg je pobedio sa 3:0 i obezbedio plasman u treće kolo Rolan Garosa, najbolji srpski teniser Novak Đoković više puta se obraćao s terena svom timu i gestikulirajući tražio nešto. To nešto su - kao što je pojasnio srpskim medijima - banane, urme i voda.

"Stvarno, ne znam kako me ne razumeju? Pokažem im ovako - to je banana, pa ovako - za urme, i onda ovako - za vodu. Ništa taktički... Svaki put se dogovorimo pre meča - i dalje me ništa ne razumeju, pa mi donesu jabuku. Kakva jabuka, čoveče. Onda nađem krušku u torbi, kao da urme ne mogu negde da se nabave... Sada mi još stavljaju i neke magnete, baš svašta...", našalio se Novak. Đoković će u narednom delu takmičenja igrati protiv Španca Alehandra Davidoviča Fokine