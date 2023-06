Kurti: Uklanjanje nasilnih protesta i primena Briselskog sporazuma put ka deeskalaciji do novih izbora

Kosovski premijer Aljbin Kurti poručio je večeras da su uklanjanje nasilnih protesta ispred opština na severu i puna primena Briselskog sporazum put ka deeskalaciji situacije, do novih izbora.

Kurti je to objavio na Tviteru, nakon razgovora sa američkim senatorima Krisom Marfijem, Pitom Riketsom i Džin Šahin. „Uvek je dobro razgovarati sa senatorima Krisom Marfijem, Pitom Riketsom i Džin Šahin. Hvala im na dugogodišnjoj podršci Kosovu. Uklanjanje nasilne rulje ispred zgrada opština i puna primena Briselskog sporazuma je put ka deeskalaciji, do novih izbora“, napisao je Kurti. Always good to talk w/ @ChrisMurphyCT, @SenatorRicketts & @SenatorShaheen.