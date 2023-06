Olga Danilović u trećem kolu Rolan Garosa

Olga Danilović plasirala se u treće kolo Rolan Garosa zahvaljujući pobedi od 2:0 u setovima (6:2, 7:5) nad Italijanskom Jasmin Paolini za samo 95 minuta igre.

To je ujedno njen najbolji rezultat u karijeri na Gren slem turnirima, a u trećem kolu igraće protiv sedme teniserke na svetu Ons Žaber koja je ranije danas bila bolja od Osean Doden 6:2, 6:3. Danilovićeva je prošle godine dogurala do drugog kola Rolan Garosa, baš kao i godinu dana ranije na Australijan Openu i US Openu.