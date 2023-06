Kombinovani napad na Kijev: Rusi udarili dronovima kamikazama i krstarećim raketama, Ukrajinci tvrde da je oboreno 30 letelica

Vojne vlasti Kijeva su na Telegramu saopštile da je Rusija istovremeno lansirala bespilotne letelice i krstareće rakete Reč je o krstarećim raketama tipa H-101/555 i dronovima kamikazama Šahed .

For few seconds night turned to day over #Kyiv pic.twitter.com/BG0fa9852b — Arthur Morgan (@ArthurM40330824) June 2, 2023 Prva neprijateljska lansiranja izveli su avioni iz Kaspijskog regiona, saopštio je načelnik Vojne uprave grada Kijeva Sergej Popko. „Teror Kijeva vazdušnim napadima se nastavlja. Očajni teroristi napadaju prestonicu gotovo bez pauze. U poslednjih šest dana teroristi su već izveli šesti vazdušni napad na grad!“ – precizirao je on. Prema njegovim