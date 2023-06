Kurti izneo dva uslova Prištine za nove izbore na severu Kosova

Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti uslovio je održavanje novih izbora u opštinama na severu KiM okončanjem, kako je naveo „nasilnih protesta ispred opština na severu“ i punom primenom Briselskog sporazuma.

Kurti je to objavio na Tviteru nakon telefonskih razgovora sa zamenikom savetnika za nacionalnu bezbednost SAD Džonatanom Finerom i američkim senatorima Krisom Marfijem, Pitom Riketsom i Džin Šahin. Francuska i Nemačka pozvale su Beograd i Prištinu da što pre organizuju nove izbore u opštinama na severu KiM u kojima je došlo do tenzija, rekao je juče francuski predsednik Emanuel Makron, nakon razgovora koji su on, nemački kancelar Olaf Šolc i šef evropske