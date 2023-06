"Dok sam živ, neću dozvoliti prelaznu vladu u Srbiji": Vučić: "Hoćete izbore, samo kažite hoćemo i dobićete ih"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da neće biti prelazne vlade u Srbiji, kao i da bi raspisao izbore već u septembru, ali da ih opozicija ne želi.

- Nikada to neću prihvatiti kao predsednik Republike. I da Ana Brnabić da ostavku i vrati mandat, nikada ga neću dati nekome da formira prelaznu vladu. To se neće desiti dok sam živ. Više im se isplati da me ubiju. To da me ubijete nikakva sramota - bio je kategoričan Vučić. - Ne plašim se opozicije, čekam sedam dana da neko razgovara sa mnom. Pozvao sam ih lepo, dođite da razgovarate, niko nije došao. Kako da ih pozovem? Da pošaljem pismo? Predsednik da uputi