Direktor škole iz okoline Bujanovca uhapšen zbog sumnje da je primio mito od 2.400 evra

Policija je prilikom hapšenja kod osumnjičenog (S.C.) direktora Osnovne škole „Bora Stanković“ u selu Klenike u bujanovačkoj opštini pronašla 2.400 evra, kao i lažne otpremnice, za navodnu isporuku ogrevnog drveta.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su S. C. (51), direktora Osnovne škole „Bora Stanković“ iz Klenike, Opština Bujanovac, zbog sumnje da je izvršio krivično delo primanje mita. Kako se navodi u policijskom saopštenju S.C. se “ sumnjiči da je od