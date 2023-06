Do sada prikupljeno 67.000 komada oružja i 2.290.000 metaka

Od 8. maja, kada je zvanično pokrenuta kampanja, do 2. juna prikupljeno je više od 67.000 komada oružja i minsko-eksplozivnih sredstava, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru za televiziju Prva. „Najnoviji podaci pokazuju da do sad imamo 67.000 prikupljenih cevi i eksplozivnih sredstva, a i 2.290.000 metaka. Od toga je 18. 000 minsko eksplozivnih sredstava“, rekao je on. Sve oružje i municija, kao i druga eksplozivna sredstva, građani mogu da