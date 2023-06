Apokalipsa! Pogledajte snimke nesreće u Indiji iz vazduha: Nema više preživelih, užas koji se rečima ne može opisati (video)

Više od 280 ljudi je poginulo, a više od 1.000 povređeno kada je putnički voz iskočio iz šina i udario u druga dva voza u istočnoj Indiji, što je jedna od najgorih železničkih nesreća u istoriji zemlje.

Spasioci nisu pronašli više nijednog preživelog u olupinama i ostacima dva putnička voza. BREAKING: Drone footage of damage from India train crash, as death toll nears 300. pic.twitter.com/u8XaWi6CSQ — The Spectator Index (@spectatorindex) June 3, 2023 Na društvenim mrežama se mogu videti dramatični snimci sa lica mesta, a posebno su potresni snimci dronom koji najbolje svedoče o katastrofi. Drone footage shows extent of India train crash destruction