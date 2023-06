Nepoznata osoba bacila je bombu iz automobila u Ulici Nine Kirsanove na Zvezdari, kod jednog poznatog restorana. Povređenih, na sreću, nema, a oštećena su tri parkirana automobila. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Nije poznato da li je restoran bio meta, s obzirom na to da bomba nije bačena u lokal, već na ulicu. Uviđaj je u toku. (Kurir.rs/Telegraf) Kurir