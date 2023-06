Dvojica dečaka ubijena u dvorištu dok su se igrala, pronašla ih majka: Meta je bio treći ubijeni horor u Pensilvaniji (foto)

Rođaci dvojice dečaka ubijenih iz vatrenog oružja dok su se igrali sa mačićima u dvorištu svog doma u Pensilvaniji oplakivali su ih dok su vlasti objavljivale da su dvojica muškaraca optužena za njihova ubistva.

Braća Hesus i Sebastijan Perez-Salome, starosti 8 i 9 godina, i treća žrtva ubijeni su u utorak uveče u Libanu, u Pensilvaniji. Za pucnjavu su optuženi odrasla osoba i tinejdžer, a policija je saopštila da traži trećeg osumnjičenog. U telefonskom intervjuu u četvrtak iz njegove kuće u Portoriku, ujak dece Feliks Munis Tores rekao je da je njihova majka radila u obližnjoj prodavnici kada je čula pucnje. On Tuesday night, three young people tragically lost their