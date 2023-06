Trijumf Sitija u istorijskom finalu FA kupa protiv Junajteda

Fudbaleri Mančester Sitija osvojili su FA kup Engleske pošto su u 142. finalu na londonskom Vembliju pobedili Mančester Junajted sa 2:1.

Uskoro opširnije… Iz minuta u minut 17:56 Velika šansa za Junajted 90+2. minutu - mogli su Crveni đavoli da izjednače, na kraju su dobili samo korner... 17:54 Još četiri minuta nade Toliko vremena ima Junajted da izjednači... 17:54 Šta kaže arbitar? Igra se poslednji minut regularnog dela, da vidimo koliko će sudija produžiti meč... 17:43 Kad Pep slavi... Gvardiola nije krio radost nakon drugog vođstva njegovog tima. How Pep Guardiola reacted to @ManCity's second