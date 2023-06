U Srbiji danas promenljivo vreme, temperatura do 26

U Srbiji će danas na severu i zapadu biti sunčano, dok se u ostalim krajevima očekuje promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab, u košavskom području umeren, a na jugu Banata povremeno i jak jugoistočni. Najniža temperatura od 10 do 16, a najviša od 20 u Negotinskoj Krajini do 26 na severozapadu i zapadu Srbije. U Beogradu danas pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 15, a najviša oko 25.