Objava posle neverovatnog šuta koji NIJE ušao - FIBA: "Bog postoji i on voli Srbe"

Srbija je prvak sveta, po šesti put, pošto je danas u finalu Svetskog prvenstva odigranog u Beču savladala SAD sa 21:19.

Imali su naši protivnici dva šuta za pobedu, ali jedan je zaista za istoriju. Džimer Fredet, inače najbolji strelac prvenstva i čovek koji praktično nije grešio na ovom prvenstvu, šutirao je za dva poena, pogodak bi značio i da su Amerikanci svetski šampioni, ali... Lopta je izašla iz koša, sve ostalo je istorija, Srbija je uspela da serijom 6:0 slavi veliku pobedu! 3x3 Basketball Gods exist, and so far like Serbia 🇷🇸 #3x3WC pic.twitter.com/QzhbMPZxyt