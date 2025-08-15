Kraj nezaboravne evropske ekskurzije, Partizanova deca sada moraju u školu

Želju, htenje i borbu niko neće moći da ospori mladim fudbalerima Partizana tokom njihove jednomesečne ekskurzije po Evropi. Za plasman u grupnu fazu bilo kog Uefinog takmičenja je međutim potrebno više, a to su lekcije koje će izabranici Srđana Blagojevića morati da salvadaju kako bi maturirali.

Dva puta se Partizan vraćao u dvomeč na uzvratnoj utakmici trećeg kola Lige konferencije protiv Hibernijana. Stigao je prvo dva gola zaostatka u prvom poluvremenu, da bi zatim rezervista Andrej Kostić bio brži od pištaljke bugarskog arbitra za nove produžetke. Snage i sreće nije bilo u dodatnih 30 minuta, te je tako došao i kraj "putešestviju" koje je Srđana Blagojevića ostavilo bez teksta. Razočaranje nije mogao da sakrije niko u crno-belom obdaništu, ali imaju u