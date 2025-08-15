Hajduk se 15 godina bruka u Evropi: Ispadaju od mnogo slabijih timova, pogledajte sve šamare Hrvata

Hajduk iz Splita je doživeo novu evropski blamažu, pošto je eliminisan od albanskog Dinamo Sitija u 3. kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.

U prvom meču je bilo 2:1 za Hrvate, ali su Albanci uzvratili u Tirani sa 3:1. Ovim je nastavljen katastrofalan niz, pošto Hajduk nije igrao grupnu fazu nekog evropskog takmičenja još od 2010. godine. Mahom su eliminisani od "na papiru" slabijih timova, godinama su se borili za plasman u Ligu Evrope, da bi poslednjih pet sezona prešli u niži rang. Prošle sezone su ispali u 3. kolu kvalifikacija od Ružomberoka sa ukupnum rezultatom 0:1, prethodno ih je eliminisao