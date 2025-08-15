Crvena epidemija srpskih klubova u Evropi, šta je problem?

Sinoćnom nesrećnom eliminacijom Partizana od Hibernijana u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija, Srbija je ostala sa samo jednim predstavnikom u Evropi - Crvenom zvezdom.

Može se reći da izabranici Srđana Blagojevića nisu imali sreće jer su izbačeni uprkos pobedi u Škotskoj na terenu gde Hibsi veoma retko gube, ali treba istaći i detalj iz 63. minuta kada je 18-godišnji Nikola Simić zaradio isključenje. Blagojević je pedagoški stao u odbranu centralnog defanzivca koji je do tada odradio sasvim dobar posao u defanzivi, međutim način na koji je dobio prvi žuti karton (rasprava sa sudijom jer nije dosuđen penal za Partizan) pokazuje