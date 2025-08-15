Crvena epidemija srpskih klubova u Evropi, šta je problem?

Sportske.net pre 6 sati  |  Sportske.net
Crvena epidemija srpskih klubova u Evropi, šta je problem?

Sinoćnom nesrećnom eliminacijom Partizana od Hibernijana u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija, Srbija je ostala sa samo jednim predstavnikom u Evropi - Crvenom zvezdom.

Može se reći da izabranici Srđana Blagojevića nisu imali sreće jer su izbačeni uprkos pobedi u Škotskoj na terenu gde Hibsi veoma retko gube, ali treba istaći i detalj iz 63. minuta kada je 18-godišnji Nikola Simić zaradio isključenje. Blagojević je pedagoški stao u odbranu centralnog defanzivca koji je do tada odradio sasvim dobar posao u defanzivi, međutim način na koji je dobio prvi žuti karton (rasprava sa sudijom jer nije dosuđen penal za Partizan) pokazuje
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Kraj nezaboravne evropske ekskurzije, Partizanova deca sada moraju u školu

Kraj nezaboravne evropske ekskurzije, Partizanova deca sada moraju u školu

RTS pre 51 minuta
Kako su igrali: Kostić Partizanovo blago, Karabeljov poseduje štof za crno-belo odelo

Kako su igrali: Kostić Partizanovo blago, Karabeljov poseduje štof za crno-belo odelo

Sportski žurnal pre 2 sata
"Rekao sam mu da povede računa..." Blagojević upozorio Simića pred crveni karton u Edinburgu: Ne bih drvljem i kamenjem na…

"Rekao sam mu da povede računa..." Blagojević upozorio Simića pred crveni karton u Edinburgu: Ne bih drvljem i kamenjem na njega, to je deo odrastanja

Kurir pre 5 sati
Hajduk se 15 godina bruka u Evropi: Ispadaju od mnogo slabijih timova, pogledajte sve šamare Hrvata

Hajduk se 15 godina bruka u Evropi: Ispadaju od mnogo slabijih timova, pogledajte sve šamare Hrvata

Mondo pre 5 sati
"Da je ostalo staro pravilo, Partizan bi prošao dalje": Blagojević zna šta je presudilo u Škotskoj

"Da je ostalo staro pravilo, Partizan bi prošao dalje": Blagojević zna šta je presudilo u Škotskoj

Mondo pre 6 sati
Kapiten Partizana: Ponos, iskustvo i nauk za dalje

Kapiten Partizana: Ponos, iskustvo i nauk za dalje

Sport klub pre 5 sati
Miloš Milanović napravio haos u Istanbulu: Za 10 minuta podelio 5 kartona, al mu to nije rekord

Miloš Milanović napravio haos u Istanbulu: Za 10 minuta podelio 5 kartona, al mu to nije rekord

Mondo pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaPartizanŠkotskaNikola Simić

Sport, najnovije vesti »

Mijatović uverava partizanovce: Teško da će neko otići!

Mijatović uverava partizanovce: Teško da će neko otići!

Sport klub pre 45 minuta
Kraj nezaboravne evropske ekskurzije, Partizanova deca sada moraju u školu

Kraj nezaboravne evropske ekskurzije, Partizanova deca sada moraju u školu

RTS pre 51 minuta
Trifunović za "Sportske": "Bolji tim je ispao, iz ovog ćemo izaći jači"

Trifunović za "Sportske": "Bolji tim je ispao, iz ovog ćemo izaći jači"

Sportske.net pre 0 minuta
Blagojević sa aerodroma za "Sportske": "Malo falilo da nas ovde čekaju navijači..."

Blagojević sa aerodroma za "Sportske": "Malo falilo da nas ovde čekaju navijači..."

Sportske.net pre 15 minuta
Borac 1926 bez Bondžulića na klupi dočekuje novajliju u ligi

Borac 1926 bez Bondžulića na klupi dočekuje novajliju u ligi

Morava info pre 46 minuta