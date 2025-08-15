"Rekao sam mu da povede računa..." Blagojević upozorio Simića pred crveni karton u Edinburgu: Ne bih drvljem i kamenjem na njega, to je deo odrastanja

Crno-beli su se hrabro borili i sa igračem manje izborili produžetke, na kraju i pobedu na gostovanju Hibernijanu rezultatom 3:2, ali je poraz iz prve utakmice (2:0) uticao na njihovo ispadanje iz kvalifikacija za Ligu konferencija.

Partizan je u Edinburgu od 63. minuta igrao sa igračem manje pošto je Nikola Simić dobio drugi žuti karton. - Moram da priznam da sam rekao da povede računa, kao i Ugrešić. Mi na klupi nemamo praktično nijednog štopera da bismo izvršili korekcije. Ne bih na njega da svaljujem drvlje i kamenje, ne bi trebalo ni da se radi to, on je mlad momak. To je deo odrastanja. Pritom, trebalo bi pogledati situacije da li je to baš bilo tako. ne možemo da utičemo na to niti bih