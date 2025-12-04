Jokić: Gledao sam reprezentaciju, zahvalan sam onima koji su se odazvali

NIN pre 2 sata
Srpski košarkaš Nikola Jokić izjavio je posle Denverovog meča sa Indijanom da se nada boljoj igri svog tima u nastavku sezone, a čestitao je i košarkašima Srbije na pobedama u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Denver je rutinski savladao Indijanu u gostima i nastavio seriju dobrih igara van svoje hale. Jokić je za RTS izjavio da su košarkaši Denvera izgubili četiri vezane utakmice kod kuće, ali ne zbog toga što su nadigrani, već zato što se nisu pokazali u najboljem svetlu. Ipak, Nikola Jokić dodaje da se nada boljoj seriji u narednom periodu. "U gostima smo vezali osam trijumfa, a ne bih znao šta je razlika. Drago mi je da smo se vratili u pobednički kolosek i nadam se
KošarkaSvetsko prvenstvoRTSNikola JokićDenver

