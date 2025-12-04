(Video) Jokić razigrava, Mari pogađa: Denver bolji od Indijane

U pobedi Denvera nad Indijanom (135:120) Nikola Jokić je ponovo dirigovao igrom Nagetsa, isporučivši 24 poena, osam skokova i čak 13 asistencija.

Dakle, još jedno veče u kojem je srpski as razigravao ceo tim. Ipak, najveći doprinos u napadu nagetsa dao je Džamal Mari, koji je ubacio čak 52 poena i praktično sam zapečatio 15. trijumf Denvera ove sezone. Kod Pejsersa najraspoloženiji je bio Paskal Sijakam sa 23 poena, Nemhard je dodao 16, a Maturin 15. Nagetsi sada gledaju ka sledećem izazovu – duelu sa Atlantom u noći između petka i subote.