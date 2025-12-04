Nikola Jokić izdaleka prati i bodri reprezentaciju Srbije: Hvala im!

Kao i uvek tokom najvećeg dela kvalifikacija za velika takmičenja, NBA igrači nisu dostupni svojim reprezentacijama, jer svaki čas igraju mečeve na drugom, vrlo udaljenom kontinentu, pa je tako i srpski as Nikola Jokić mogao samo izdaleka da isprati početak bitke srpskog tima za Svetsko prvenstvo 2027. godine.

Konkretno, pobedu "orlova" nad Švajcarskom, u Beogradu, odnosno slavlje na terenu Bosne i Hercegovine, u Sarajevu. I, kako kaže, zadovoljan je učinjenim u novembarskom prozoru. Pod komandom novog selektora Dušana Alimpijevića. "Naravno da sam gledao. Čestitam momcima i zahvalan sam im što su se odazvali, što su se borili i što su pobedili na kraju. Selektoru čestitam na prve dve pobede na klupi", izjavio je Jokić u razgovoru za Radio televiziju Srbije. On je to