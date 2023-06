Rusi tvrde da je ukrajinska ofanziva već zaustavljena: Osujećen veliki napad na Donjeck, uništeno 250 vojnika i 16 tenkova

Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je osujetilo veliku ukrajinsku ofanzivu na Donjeck, tvrdeći da je ubilo 250 vojnika i uništilo oklopna vozila.

Ali iz Kijeva nije bilo komentara, a tvrdnja Rusije nije nezavisno proverena. Ukrajinska kontraofanziva se dugo čekala, ali Kijev kaže da neće dati unapred upozorenje o njenom početku. The Russian Ministry of Defense published a video of the destruction of military equipment of the Armed Forces of Ukraine during the attempted large-scale offensive in the south Donetsk direction. pic.twitter.com/o8qPgSU25g — Trollstoy (@Trollstoy88) June 5, 2023 Još uvek je nejasno