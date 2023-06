VIDEO Potop u Srbiji: Zbog jakog nevremena poplavljene kuće, bujice u Koceljevi i Aleksandrovcu

Jak pljusak praćen grmljavinom, a u nekim mestima i gradom, napravio je brojne probleme na zapadu Srbije, ali i drugim mestima u našoj zemlji.

Zbog jakog nevremena u Kosjeriću je poplavljeno više od 20 kuća, a trenutno nema ugoženih, javlja RINA. Naime, u ovom mestu je usled velike količine vode došlo do izlivanja bujičnih potoka i pritoke reke Skrapež. A post shared by 192.RS (@192_rs) Magistralni put Kosjerić – Valjevo je u prekidu zbog vode koja se izlila na put i presekla saobraćaj. Kako se vidi na snimcima na društvenim mrežama, voda je poplavila ulice i dvorišta kod Kosjerića. A post shared by