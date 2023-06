Nezaustavljivi Novak Đoković pobedio Hačanova i plasirao se u polufinale Rolan Garosa

Po prvi put na turniru, Novak Đoković je izgubio set, ali ne više od toga.

Karen Hačanov bio je bolji rival u prvom delu igre, ali kada je srpski as prebacio u brzinu više, stvari su se vratile u normalu i treći teniser planete je rutiniski došao do pobede i plasirao se u polufinale drugog Grend slema u sezoni. Po setovima je bilo 4:6, 7:6, 6:2, 6:4 u korist dvostrukog osvajača Rolan Garosa, a susret je trajao tri sata i 38 minuta.