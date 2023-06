Dobar razgovor o budućnosti Srbije, zajedničkim planovima, programima i merama: Predsednik Srbije se sastao s ministrom Dačićem

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas s ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem.

- Dobar razgovor sa Ivicom Dačićem o budućnosti Srbije, zajedničkim planovima, programima i merama. Sutra uveče predstavićemo deo onoga na čemu naporno radimo već nedeljama - napisao je predsednik Srbije. Nakon sastanka se oglasio i ministar Dačić. - Narodno jedinstvo i politička stabilnost su najvažniji nacionalni i državni interes. Veoma dobar razgovor sa Predsednikom Aleksandrom