Ruski špijun umro U američkom zatvoru Bivši agent FBI pronađen mrtav u ćeliji, za odavanje tajni dobijao novac i dijamante

Bivši agent FBI Robert Hansen, koji je dobio više od 1,4 miliona dolara u gotovini i dijamantima za odavanje tajni Rusiji i bivšim Sovjetskom Savezu u jednom od najozloglašenijih slučajeva špijuniranja u američkoj istoriji, umro je danas u zatvoru u 79. godini, objavio Asošijeted pres.

On je pronađen mrtav u svojoj ćeliji u saveznom zatvoru u Koloradu, a veruje se da je umro prirodnom smrću. BREAKING INTEL: @CBSNews has confirmed that Robert Hanssen, a former @FBI agent and one of the most damaging spies in U.S. history, has died. He was found unresponsive this morning, per the Bureau of Prisons. Hanssen was 79 and had spent the last 22+ years in federal custody. pic.twitter.com/ZBHKvdojAA — The Spy Museum (@IntlSpyMuseum) June 5, 2023 Služio