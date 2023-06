Slika sa mesta stravične saobraćajne nesreće: Škoda se zakucala u drvo, poginule 3 osobe (foto)

Na putu Goč - Vrnjačka Banja u ponedeljak se dogodila stravična saobraćajna nesreća, u kojoj su tri osobe poginule, a jedna teško povređena.

Do nesreće je došlo kada je automobil marke "škoda" sleteo s puta i udario u drvo. Nastrali su vozač (62) i dve žene, dok se lekari bore život još jedne putnice. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Slika sa mesta nesreće, koja se dogodila oko 16 sati, govori o težini udesa. (Kurir.rs) Kurir